OM : Longoria peut compter sur le soutien de McCourt !

Suite à la restructuration de l’organigramme de l’OM, (Javier Ribalta a quitté le club), Pablo Longoria s’est exprimé sur cette décision de restructuration en précisant qu’il avait le soutient de son actionnaire majoritaire Franck McCourt.

Sur le site officiel de l’OM, Pablo Longoria a déclaré : «Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille.»

Voici le communiqué de l’OM :

« L’Olympique de Marseille fait évoluer son organisation.

A la suite d’échanges constructifs survenus récemment au sein du club, et en coordination étroite avec le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, qui a réaffirmé son engagement, sa confiance, et son attachement envers le club, l’Olympique de Marseille annonce une évolution de son organisation interne et notamment de son Directoire.

Présidé par Pablo Longoria et composé jusqu’à ce jour de quatre membres, le Directoire poursuivra sa mission de transformation en profondeur du club sans la contribution de Javier Ribalta que l’Olympique de Marseille tient particulièrement à remercier pour son implication et professionnalisme tout au long de son aventure olympienne.

Toujours aux côtés du Président, Pablo Longoria, Pedro Iriondo continuera d’exercer son rôle de membre du Directoire en charge de la Stratégie et du Développement.

De même, Stéphane Tessier, également membre du Directoire, sera en charge de la Direction générale de l’Olympique de Marseille avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les Opérations, le Business, l’Administratif et Finance, la Communication et le Sportif. Ce dernier pôle sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine. »