OM : Longoria pleinement satisfait de Greenwood !

Mason Greenwood fait un début de saison éclaire avec l’OM, 5 buts en 5 matchs, son rendement est largement apprécié et soutenu par sa direction.

Avec 5 buts en autant de match, Mason Greenwood s’est imposé comme un vrai danger pour les défenses du championnat français. Arrivé cet été de Manchester United, il s’est très vite adapté au climat et roule désormais sur la Ligue 1, de quoi satisfaire largement sa direction qui le complimente. Notamment Pablo Longoria qui, malgré les accusations, est heureux du rendement de son ailier. « C’est un joueur qui fait la différence sur le plan technique. Ses performances sont excellentes depuis qu’il est arrivé à Marseille. Il s’est très bien adapté et cela se traduit par l’impact énorme qu’il a eu lors des trois premières journées de Ligue 1 », s’est ainsi réjoui le président marseillais dans un entretien donné au média espagnol Relevo.

Malgré la polémique ayant accompagné sa signature cet été à l’OM, Pablo Longoria se dit pleinement satisfait par le niveau et l’attitude de Mason Greenwood à Marseille en ce début de saison.https://t.co/r09yiYolAr — RMC Sport (@RMCsport) September 25, 2024

« Tout ce qu’on m’a dit sur lui à Getafe correspond à ce que je vois aujourd’hui au quotidien. (…) Son arrivée a été très rapide. On en a discuté avec l’entraîneur (Roberto De Zerbi). Il le connaissait déjà et tout s’est fait rapidement, même s’il y a eu quelques discussions. On croit en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il fait. Son comportement est fantastique et nous sommes fiers de l’avoir avec nous à Marseille », a appuyé Longoria.

