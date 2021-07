OM : Longoria révèle son secret pour ce mercato (déjà) réussi !

Pablo Longoria n’a pas traîné depuis l’ouverture du mercato estival. Le dirigeant espagnol a déjà fait signer cinq joueurs, et il n’a pas encore clôturé toutes les arrivées. Ce dernier dévoile la raison de son succès au journal L’Équipe.

Si l’Olympique de Marseille sort d’une saison mitigée, avec une 5e place en Ligue 1, le prochain exercice s’annonce bien plus prometteur. En effet, de nombreux joueurs sont venus renforcés l’effectif marseillais : Konrad de la Fuente, Gerson, Cengiz Under et Matteo Guendouzi. Sans compter la prolongation des aventures d’Alvaro et Balerdi. Alors que d’autres joueurs devraient débarquer à Marseille d’ici les prochains jours, Pablo Longoria a expliqué à L’Équipe les raisons d’une telle réussite sur le mercato.

« C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février » – longoria

« Je suis content de ce type de mesure (de la DNCG). Poser des limites, c’est très positif pour le futur du foot français. Nous, on peut continuer à recruter car on n’avait pas beaucoup de joueurs sous contrat. Dans le moment de crise que vit le football actuellement, c’est un vrai avantage. Les clubs qui ont le plus de problèmes sont ceux avec beaucoup de joueurs sous contrat. Heureusement, pour reconstruire le projet, on n’était pas dans ce cas et c’est cela qui nous permet de continuer une politique de recrutement. C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février. On avait les idées très claires » Pablo Longoria – Source : L’Équipe (10/07/2021)