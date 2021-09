OM – Longoria sévèrement taclé : « Je ne suis pas enthousiasmé par le mercato de Marseille »

Hyperactif sur le marché des transferts, Pablo Longoria n’a cependant pas reçu les louanges de la journaliste de la chaîne L’Équipe Mélisandre Gomez. Cette dernière lui reproche notamment ses lacunes pour vendre des joueurs de son effectif…

Avec de très nombreuses recrues sur les quatre lignes du terrain, Pablo Longoria a réalisé un mercato estival tonitruant à la tête de l’OM. Toutefois son travail ne satisfait pas Mélisandre Gomez, qui y voit une incapacité à vendre suffisamment d’éléments…

« Je ne suis pas enthousiasmé par le mercato de l’OM. Déjà parce que Marseille n’a pas recruté une doublure à Milik. On ne connaît pas la date de reprise du Polonais. C’est un joueur qui a déjà été gravement blessé aux deux genoux à Naples. Depuis qu’il a quitté l’Ajax en 2016, il a dû faire une saison pleine. Sinon, il a eu beaucoup de pépins physiques. Il a des douleurs récurrentes au genou. Il est très méticuleux dans son travail de reprise. Tout le monde parle du mercato de Marseille. Mais il faut quand même dire que l’OM n’a pas vendu. Ce qui était reproché au directeur sportif précédent, à savoir Zubizarreta, c’était le manque de ventes. Et là, Longoria a failli. Eyraud avait dit à McCourt que Kamara valait 60 millions d’euros. Mais en fait, il n’a même pas été vendu à 30 ME cet été, et il va falloir que McCourt allonge la tune pour le prolonger… Au bout d’un moment, il va demander des comptes. L’OM a fait des trouvailles, comme Saliba ou Guendouzi. Mais la feuille de route, c’était de vendre, et Longoria n’a pas vendu. En plus, l’OM a perdu deux buteurs, à savoir Benedetto et Germain. Et Marseille se retrouve donc avec Milik, qui est blessé, le petit Bamba Dieng, qui n’a jamais marqué en L1, et Payet, qui joue en pointe sans être un numéro neuf…» Mélisandre Gomez – Source : L’Équipe (04/09/21)