L’Olympique de Marseille a fait le choix de récupérer Igor Tudor au poste d’entraîneur après le départ de Jorge Sampaoli mais la crise s’installe déjà… Pablo Longoria sort du silence sur ce dossier.

Ces derniers jours, des tensions ont éclaté entre les joueurs et le coach Igor Tudor aux méthodes particulières. D’après La Provence et L’Equipe, une réunion a eu lieu ce mercredi afin de tout aplanir et briser les tensions.

La compétition arrive, et les remous d’avant-saison ne m’intéressent pas — Longoria

Pablo Longoria a expliqué à L’Equipe son point de vue sur ce qui se déroule actuellement au club. Le président de l’Olympique de Marseille ne veut pas se concentrer sur les tensions entre ses joueurs et son coach et préfère parler football.

« La compétition arrive, et les remous d’avant-saison ne m’intéressent pas. Comme la saison dernière, nous espérons nous mêler à la bataille pour le podium, le message reste le même auprès de nos joueurs. En Ligue des champions, tout dépendra du tirage au sort. On ambitionne d’être compétitifs, sans se mettre trop la pression, on espère monter crescendo, match après match. L’objectif premier reste le Championnat, on est vraiment concentrés dessus. Concernant le Vélodrome et son formidable public, on fait du football pour nos supporters, on veut d’abord avoir une véritable identité de jeu dans l’équipe, c’est fondamental, et les résultats viendront ensuite » Pablo Longoria – Source : L’Equipe (03/08/22)

Longoria pointé du doigt pour le choix Tudor?

» La direction a été prise de court par le départ de Sampaoli. On s’est rendus compte que la méthode marchait bien et que les joueurs adhéraient à ses idées. Vous savez tout le bien que je pense de Pablo Longoria, mais je pense que sur ce coup là il s’est précipité. Il a un peu paniqué en voyant la reprise du championnat arrivée. il a regardé quels entraîneurs étaient libres et qui il pouvait faire venir rapidement. Dans la conférence de presse qui suit le départ de Sampaoli, il a affirmé que le club allait trouver un nouveau coach très vite. Il s’est aussi rendu compte que la situation contractuelle de De Zerbi était un peu compliquée avec le Shakhtar Donetsk. Je ne vois pas pourquoi Longoria aurait eu l’idée d’introniser Tudor pour remettre de la discipline dans l’équipe. Il n’y en avait pas besoin, tout fonctionnait très bien. Ça ne lui ressemble pas. Je pense qu’il prend un très gros risque . On dit souvent qu’un joueur qui fait une très bonne saison en ligue 1 n’est pas forcément prêt pour signer à l’OM. La série A est mon championnat préféré après la ligue 1. Je regarde pas mal de matchs. Le Hellas Vérone de Tudor, je l’ai vu pas mal de fois. C’est une équipe qui fait le spectacle, mais quand on se penche un peu sur qui est vraiment Igor Tudor, j’ai un petit peur.Pour moi c’est un coach qui n’a fait qu’une bonne saison. C’est comme un joueur qui n’a fait qu’une bonne saison en Ligue 1. Ça me fait peur, car l’OM doit impérativement se requalifier en Ligue des Champions. Il y a la réforme de la C1 qui arrive en 2024 et le club se doit de sécuriser une place dans les trois premiers dans les années à venir. Tudor n’est aujourd’hui pas capable d’apporter une garantie absolue de très haute place au classement. Il y a des chances pour que l’on voit du jeu mais il n’a fait qu’une seule bonne saison et surtout il n’a aucune expérience en Coupe d’Europe et en Ligue des Champions. » Jonatan MacHardy Source : After sur RMC (01/08/2022)