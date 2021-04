OM : Longoria trouve un allié de choix malgré la polémique !

La déclaration de Pablo Longoria au sujet de l’identité de jeu des entraîneurs français n’en finit plus de faire parler décidément. Toutefois, l’ancien coach Raynald Denoueix ne donne pas tout à fait tort au directeur sportif de l’OM dans les colonnes de L’Équipe…

Interrogé par le quotidien espagnol El Pais concernant l’exportation des entraîneurs français à l’étranger, Pablo Longoria a été particulièrement critique sur l’identité de jeu française. Une sortie qui lui a été reproché par de nombreux coachs français en exercice. Mais pas totalement démentie par Raynald Denoueix chez nos confrères de L’Équipe.

c’est rare qu’un entraîneur français gagne des Coupes d’Europe – denoueix

« Pourquoi la France exporte-t-elle peu d’entraîneurs ? Simplement car un entraîneur est jugé sur les résultats, et c’est rare qu’on gagne des Coupes d’Europe. Pourquoi Unai Emery arrive à Paris? Parce qu’il a gagné plusieurs fois la Ligue Europa. Après la Real Sociedad (2002-2004), j’ai eu beaucoup de contacts, et les présidents ne m’ont jamais demandé mon idée de jeu. Ça prouve bien qu’on n’est pas recruté en fonction de ça. L’aspect médiatique et économique a dépassé ce qui se passe sur le terrain, pas seulement en France. L’important est d’avoir une méthode, une idée directrice et ça arrive aussi en France. Tous les clubs devraient avoir cette cohérence. Galtier suit aussi une idée à Lille, on voit une méthode comme on la voyait avec Claude Puel à Nice. Son milieu, c’était le Barça, sauf que les joueurs partent ensuite pour des raisons pas spécialement sportives. À Lyon, à Lorient avec Régis Le Bris, beaucoup de formateurs ont des idées sur des aspects collectifs » Raynald Denoueix – Source : L’Équipe (17/04/21)