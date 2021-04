OM : Longoria va encore modifier l’organigramme du club…

L’organigramme mis en place par l’ancien président Eyraud est en phase de recomposition. Pablo Longoria a fait de gros changement sur le sportif, il s’attaque à la partie business…

Depuis la mise au placard de Jacques Henri Eyraud, Pablo Longoria travaille sur la refonte de l’organigramme du club. Une nouvelle orientation qui commence à prendre forme. Le nouveau président olympien l’a expliqué mercredi en conférence de presse : « Il y a une restructuration dans la cellule de recrutement. On a été obligé de chercher un nouveau scouting manager avec Mathieu Louis-Jean qui est l’une des personnes avec le plus de compétences en France. C’est l’un des meilleurs recruteurs. Au centre de formation, on voulait mettre en place un département sur le méthodologie du travail. Jean-Claude et Denis vont nous aider à mettre en place un projet de jeu, technique et méthodologique. » Mais cela ne s’arrête pas au sportif…

Longoria cherche deux DG adjoint business mais aussi finances et opérations ?

En effet, l’Equipe précise ce vendredi que Longoria veut « muscler ses recettes comme son organisation ». Dans cette optique, le président olympien « reçoit, comme son futur bras droit Pedro Iriondo, les candidats aux deux postes de DG adjoint (business / finances et opérations). La Marseillaise Pauline Gamerre, ex-directrice générale du Red Star aujourd’hui à la FFF, fait partie de la short-list. » Un nouvel est OM est en train de se façonner, mais pour combien de temps ?