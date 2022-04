OM: Longoria veut recruter une jeune pépite lyonnaise ?

Après un mercato 2021 plus que réussi, les attentes autour de la prochaine période de transferts autour de l’OM vont être immenses. Fidèle à sa réputation, Pablo Longoria est déjà au travail en vue de la saison prochaine. Ces dernières semaines, il tenterait de récupérer un jeune très prometteur du côté de Lyon.

Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Nabil Fékir, Corentin Tolisso… tous ces joueurs partagent un point commun principal : ils ont été formés au sein du centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Véritable pépinière de talents, le club dirigé par Jean-Michel Aulas a de plus en plus de mal ces dernières semaines à conserver ses meilleurs jeunes. Anthony Martial, Amine Gouiri, Melvin Bard, ils ont tous préféré tenter l’aventure ailleurs, avec plus ou moins de succès.

À LIRE ÉGALEMENT : Mercato OM : Accord trouvé avec Alvaro ?

Conscient que de nombreux coups sont possibles et désireux de préparer l’avenir, le président marseillais ferait le forcing pour arracher la signature de Dimitri Bamballi, jeune milieu de terrain U16 de l’OL selon les informations de FootMercato. Considéré comme l’un des plus grands talents actuels du centre de formation lyonnais, ce véritable n°10 ne sera pas facile à faire signer tant la concurrence serait rude. Nice et Nantes en France mais surtout le RB Leipzig qui se spécialise depuis des années dans ce genre d’opérations ainsi que la Juventus sont également dans la course pour arracher la dernière révélation rhodanienne.

Un joli coup mais aussi une réponse à Lyon ?

Si de nombreux clubs feront tout leur possible pour convaincre ce jeune de 17 ans de signer chez eux, l’OM a de beaux arguments à faire valoir. Le projet de la formation et des jeunes a été remis au centre des préoccupations et Pablo Longoria a prouvé qu’il était tout aussi bon pour faire de jolis coups en récupérant des joueurs confirmés en prêt que pour arracher des jeunes prometteurs. La preuve avec les signatures l’été dernier des prometteurs Ben Seghir et Nadir en provenance de Nice. L’arrivée de Bamballi serait donc un nouveau signal fort envoyé aux jeunes et autres clubs. D’autant plus que Lyon a arraché ces derniers jours la signature de Djibril Merouani Moindjié, 13 ans et licencié au FC Burel…