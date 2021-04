Débat Foot Marseille est en direct ce jeudi à 17h30 avec notre journaliste Benjamin Courmes, notre consultant Jean-Charles De Bono et notre invité Pierre Guille. Au programme : avant-match face à Lorient, actu en vrac avec les déclarations de conférence de presse de Sampaoli et Balerdi et réponse à vos questions dans la FAQ !

SUR YOUTUBE

SUR TWITCH