OM – Lopez : « Bouba méritait à 100% sa place chez les Espoirs ! »

Non retenu dans la sélection de l’équipe de France Espoirs pour l’Euro à venir au mois de juin, Bouba Kamara est l’un des grands oubliés de la liste de Sylvain Ripoll. Mais son ex coéquipier Maxime Lopez, interviewé par Maritima, ne se fait pas de soucis pour lui à l’avenir…

Sylvain Ripoll a du faire un choix. Et dans sa liste pour aller disputer l’Euro Espoir, le sélectionneur n’a pas retenu Bouba Kamara, pourtant auteur d’une saison solide avec l’Olympique de Marseille. Interrogé par Maritima, Maxime Lopez révèle qu’il lui a appris la mauvaise nouvelle en personne…

C’est moi qui l’ai appris à Bouba… — lopez

« C’est moi qui l’ai appris à Bouba. Par hasard je suis allé sur Twitter et je suis tombé sur la liste qui venait de sortir. Et en fait je lui ai envoyé un message sans savoir s’il avait vu la liste ou pas. Et il m’a dit que je venais de lui apprendre. Je pense que Bouba méritait à 100% sa place dans l’équipe. Après c’est un choix du sélectionneur, qu’il a fait sur le moment. Je ne vais pas non plus critiquer ses choix. Après quand tu vois le niveau dans cette sélection il est incroyable. Mais Bouba méritait d’y être. Il a fait une grande saison, il y a des fois où il a porté l’équipe sur son dos. Quand c’était compliqué il était l’un des seuls à sortir la tête de l’eau. Moi je pense qu’il a tout pour rejoindre un jour l’Équipe de France A» Maxime Lopez – source : Maritima (21/05/2021) Sport.