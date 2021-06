OM – Lopez : « J’aurais pu coller avec le jeu de Sampaoli »

Extrait de notre entretien avec Maxime Lopez. L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille s’est exprimé sur le jeu proposé par Jorge Sampaoli et pense qu’il aurait pu coller à ce que le coach argentin propose !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Maxime Lopez lors du mercato estival 2020. Le milieu de terrain a retrouvé du temps de jeu à Sassuolo en Italie où il a été un élément fort de l’effectif du coach Roberto De Zerbi.

SAMPAOLI a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc — lOPEZ

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était sur notre plateau de 20h à 21h lors de notre live qui a duré 16h. Ce dernier s’est exprimé sur le mercato de l’OM, le jeu proposé à Sassuolo mais également celui de Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

A LIRE : Mercato OM: Pas encore d’offres, mais un club anglais prépare une offensive pour Kamara ?

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)

POUR VOIR OU REVOIR L’INTERVIEW EN INTÉGRALITÉ