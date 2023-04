OM : Lopez n’a aucun doute concernant les supporters marseillais !

Avant la reception de Troyes ce dimanche, le portier Pau Lopez était au centre RLD en salle de presse pour répondre aux questions des journalises. Le gardien espagnol

Pau Lopez a évoqué l’importance des supporters marseillais ce vendredi 14 avril en conférence de presse : « Pour moi c’est une expérience unique de pouvoir jouer au Vélodrome. On joue à l’OM et ça c’est l’OM, le club où il y a le plus de fans en France. On doit savoir ce que c’est l’OM et les supporters de l’OM. Après, à la fin de la saison, on va voir si ils sont fiers de nous ou pas. Il nous reste 4 matchs au Vélodrome et on a besoin de gagner les 4 matchs. Ca dépend de nous, si on leur donne quelque chose, ils seront derrière nous. Si on donne un petit peu aux gens, ils seront là. A chaque action, on doit donner quelque chose. J’ai aucun doute qu’ils seront là les 90 minutes. »