OM – Lopez prévient : « Il y a une sorte de bashing, mais tu crois que ça m’atteint sérieux ? »

Maxime Lopez est critiqué par une partie des supporters de l’OM. On lui reproche notamment son jeu sans risque, son manque d’impact… Ce dernier est revenu sur son profil et le bashing qu’il subit.

Les arguments des détracteurs de Maxime Lopez avait été contredit par l’ancien coach Gérard Gili sur le plateau de DFM : « Lopez est toujours très disponible, il permet au jeu de se dérouler dans une certaine dynamique. Le ballon est toujours en mouvement ce qui permet aux autres de jouer… Il est essentiel dans la transition offensive / défensive. » (voir vidéo ci-dessus).

Invité par Warkik sur Twitch, Maxime Lopez a parlé de Football Manager, mais aussi des critiques…

En France, on n’aime pas les joueurs comme moi — Lopez

« Il y a des gens qui n’aiment pas mon profil. Ils en font trop, et avec les réseaux sociaux, ça devient dangereux car n’importe qui peut faire son buzz sur n’importe quoi. Tout le monde se permet de parler. De toute façon, mon profil ne sera jamais aimé. En France, on n’aime pas les joueurs comme moi, il y en a très peu qui s’imposent. Mais moi j’ai réussi à le faire à l’OM, et c’est peut-être ça que les gens n’arrivent pas à accepter. Ils ont beau dire ce qu’ils veulent, j’ai presque 200 matchs à l’OM, j’ai joué tous les gros matchs des cinq dernières saisons, donc qu’est-ce que ça peut me faire ? Il y a une sorte de bashing, mais tu crois que ça m’atteint sérieux ? » Maxime Lopez – source : Twitch chaîne Warwik (09/06/2020)