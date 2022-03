OM : Lopez raconte les coulisses de son arrivée (sa concurrence avec Mandanda)

Lors d’une émission spéciale au centre RLD, plusieurs joueurs et le président Longoria ont répondu aux questions de RMC. Pau Lopez a raconté son arrivée et la concurrence avec Steve Mandanda.

Pau Lopez a expliqué qu’il n’avait aucune garantie d’être titulaire lors de son recrutement par Pablo Longoria.

Longoria m’a dit que le gardien c’est moi et Mandanda, que Sampaoli doit décider — Lopez

« Quand je suis arrivé, Longoria m’a dit que le gardien c’est moi et Mandanda, que Sampaoli doit décider. Pour moi, c’est un défi, s’entraîner tous les jours avec Mandanda c’est incroyable. Pour l’OM c’est une légende, c’est difficile pour moi de jouer ici. Mandanda a joué très bien ici pendant beaucoup de saisons. La relation avec lui est très bonne, tous les jours où je joue il me dit ‘bonne chance’, quand il joue je fais la même chose. Pour moi, c’est fantastique. (…) Le jeu haut ? Pour moi, c’est très difficile. Quand je commençais, voir l’attaquant arriver ça me faisait un peu peur. Après, tu regardes les vidéos, finalement il y a plus de temps que tu ne le penses. » Pau Lopez – source : RMC (01/03/2022)

🧤 Pau Lopez sur sa concurrence avec Mandanda : « Pour moi, c’était bien d’avoir l’opportunité de jouer à l’OM avec Mandanda. Quand je suis arrivé ici, il m’a beaucoup aidé. Jouer avec lui, c’est fantastique. » #rmclive pic.twitter.com/s4DM6GIS4m — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Mandanda a très bien compris la philosophie collective – Jorge Sampaoli

À LIRE AUSSI : OM : Sampaoli annonce des incertitudes face à Clermont?

Jorge Sampaoli avait répondu aux questions des journalistes au sujet de Steve Mandanda en conférence de presse en février dernier. Le coach argentin avait encensé sa prestation. Il avait même affirmé que la tâche de choisir pourrait devenir difficile dans les prochains matches.

« Mandanda a très bien compris la philosophie collective. C’est pareil à tous les postes. On a deux grands gardiens. Steve a fait un très bon match hier, je suis très content de son match. J’ai une tache très difficile de choisir à chaque fois. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)