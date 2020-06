OM : Lopez tacle Eyraud et son projet sans le citer…

Invité dans l’émission l’After Foot sur les ondes de le président du LOSC Gérard Lopez a expliqué sa manière de travailler notamment sur le mercato. Il adresse au passage un petit tacle à Jacques Henri Eyraud sans le nommer…

Sur les ondes de RMC Sport, le président du LOSC Gérard Lopez a évoqué longuement son projet et sa méthode de travail aux côtés de son entraineur et de son directeur sportif. Il tacle au passage discrètement sans le citer Jacques Henri Eyraud lorsqu’il lâche : « Le football sans le Football, ça ne marche pas. Moi je n’ai pas passé du temps sur la billetterie ». Depuis son arrivé à l’OM, le président olympien ne cesse en effet de parler de transformation du club en matière de marketing, de valorisation de la marque ou de « fan expérience »… Le football semble ainsi relégué au second plan dans le projet de développement du club marseillais.

Gérard Lopez critique également le recrutement au « coup par coup » que font beaucoup de clubs. Difficile ne pas faire le parallèle avec les fameux mercato d’opportunité réalisés par le tandem Eyraud-Garcia sur ce point.

Le foot sans le football cela ne marche pas — lopez

« Le foot sans le football cela ne marche pas. Qu’est-ce que j’ai fait et ou est-ce que j’ai passé énormément de temps ? Moi je n’ai pas passé du temps sur la billetterie, on a des équipes pour ça. Là ou j’ai passé énormément de temps avec le coach et avec Luis ( Campos, ndlr ) c’est de se dire qu’on sait que le modèle ne peut pas se baser sur le fait qu’on retienne tous les ans 11 titulaire plus 4 joueurs. A partir de là que faut-il faire ? Il faut qu’on ait un modèle de jeu, une culture de jeu. Pourquoi ? Car en partant de ce principe, il est beaucoup plus simple de remplacer un joueur. Quand vous rentrez dans une saison que vous ne savez pas si vous allez jouer un 442, un 4231, que vous allez jouer avec une pression haute, un bloc bas…il est impossible de savoir les joueurs que vous allez acheter. Vous faites du coup le mercato que font beaucoup de clubs, c’est a dire au coup par coup avec des agents. (…) Il faut partir du principe que le système de jeu c’est sacro-saint, et qu’on y croit à font. C’est à dire que ce n’est pas parce qu’on va perdre trois matchs d’affilés qu’on va renier ca. » Gérard Lopez — Source: RMC