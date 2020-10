OM : L’option tactique proposée par Courbis à Villas-Boas…

Le jeu de l’OM est poussif depuis le début de la saison. Rolland Coubis propose une autre solution pour réveiller l’animation offensive de Villas-Boas…

Pour Rolland Courbis, André Villas-Boas doit avoir d’autres options tactiques. Le consultant du média RMC estime qu’une attaque à deux serait intéressante. Un duo Benedetto / Germain ou Benedetto / Payet avant pourquoi pas de repasser dans un système à trois milieux en fin de match…

André Villas Boas doit avoir une deuxième organisation en alignant Germain avec Benedetto — Courbis

“Il y a une ossature de six, sept, voire huit joueurs qui est intéressante, l’OM s’est renforcé de manière quantitative. Après ça risque d’être compliqué pour la Ligue des champions, même si leur groupe n’est pas impossible. Pour moi le 9 ou 9 et demi, ils l’ont déjà avec Germain. On dit souvent “on ne change pas une équipe qui gagne”, mais je pense qu’André Villas Boas doit avoir une deuxième organisation en alignant Germain avec Benedetto. Et Payet peut aussi jouer en soutien de Benedetto. L’OM peut jouer avec un quatuor offensif et revenir à trois milieux récupérateurs en fin de match par exemple.”

Rolland Courbis – source : RMC (12/10/2020)