OM – Lorient : 2 retours et 5 absents dans le groupe marseillais

L’Olympique de Marseille reçoit Lorient dans le cadre de la 33e journée du championnat. Jorge Sampaoli doit encore faire avec plusieurs absents importants

L’OM va affronter le FC Lorient ce samedi. Les marseillais seront décimés dans le secteur défensif. En effet Amavi (cuisse), Alvaro et Caleta Car (suspendus) sont absents. Rongier est encore forfait. Par contre, Sakai et Nagatomo sont de retour. Bertelli et Vanni sont dans le groupe, Pelé toujours absent.

Le groupe de l’OM sans sakai

Gardien :

Mandanda, Vanni, Ngapandouetnbu

Défenseurs:

Perrin, Lirola, Balerdi, Sakai, Nagatomo

Milieux :

Gueye, Kamara, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Bertelli

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Milik