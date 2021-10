Voici le replay du débrief de la rencontre entre l’OM et le FC Lorient ! Diffusé en direct ce dimanche soir sur YouTube et Twitch, retrouvez l’analyse à chaud du match face à Lorient et votre debrief en posant des questions dans les chats ! Notre consultant Jean-Charles De Bono, Nicolas Filhol à la présentation et notre invité le coach Nicolas Usai étaient sur notre plateau !

A revoir sur YouTube