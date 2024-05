OM – Lorient : Cette fois ce n’est pas Aubameyang qui a fini en larmes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé 3-1 face à Lorient ce dimanche soir dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Si cette victoire permet à l’OM d’imaginer atteindre une 6e place, du côté du FCL cette défaite est synonyme d’une descente quasiment assurée en Ligue 2.

Après sa défaite face à l’OM, Lorient est avant dernier avec 3 point de retard sur Metz barragiste. Cependant, avec 7 buts d’écart le club est condamné à descendre à l’échelon inférieur. Une situation compliquée à vivre pour le capitaine Laurent Abergel, né et formé à Marseille, qui était en larmes après le match. Un joueur exemplaire et qui dispose d’une belle carrière…

😢 Les larmes de Laurent Abergel après la nouvelle défaite des siens qui pourrait condamner le FC Lorient à la @Ligue2BKT.#OMFCL pic.twitter.com/7BDMxQHggm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 12, 2024

Au micro de Prime, le joueur de 3 ans a été émouvant au moment de parler de ses larmes. « C’est une année très compliquée. Ce sont les larmes de quelqu’un qui est épuisé. Bien sûr que ça va se jouer au goal-average et y a encore un espoir. Ça a été dur du début jusqu’à la fin et ces larmes c’est juste de la rage et de la tristesse. »