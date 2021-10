OM – Lorient : Grosse incertitude concernant deux armes offensives côté breton !

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient ce dimanche au stade Vélodrome, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Septième du championnat, avec le même nombre de point que les Marseillais, les Bretons risquent de donner du fil à retordre aux hommes de Jorge Sampaoli.

La LFP a suspendu Cengiz Under un match ferme suite à son carton rouge reçu contre Lille. L‘OM a décidé de ne pas faire appel de la sanction. Jorge Sampaoli devra faire sans le Turque, qui performe depuis le début du championnat, dans lequel il a déjà marqué trois buts. Mais l’entraineur argentin ne devrait pas être le seul à subir une absence importante.

En effet, le FC Lorient pourrait se déplacer à Marseille sans deux armes offensives très importantes : Terem Moffi et Adrien Grbic. Les deux hommes sont incertains pour la rencontre. Le buteur nigérian ne s’est pas entrainé avec le groupe, alors l’autre attaquant vient tout juste de reprendre l’entraînement collectif, leurs participations est donc encore loin d’être actées d’après Ouest France.

En manque de confiance, l’Olympique de Marseille va devoir s’imposer pour relancer une belle dynamique, alors que Jorge Sampaoli a récemment été critiqué par Eric Di Meco :

Il ne faut pas compliquer le football– Di Meco

« Le football, il ne faut pas le compliquer plus qu’il ne l’est. Sur ces derniers matchs, je regarde ces compositions d’équipe avec circonspection. Ce qui commence à m’agacer, c’est qu’il ne fait pas jouer les meilleurs joueurs et ne met pas les joueurs à leur poste. S’il fait venir Lirola pour le mettre milieu de terrain, ou que Gerson doit jouer presque arrière gauche pour qu’on dise ensuite qu’il est nul… Peut-être que ce n’est pas Neymar ou Ronaldo, mais il est international brésilien. S’il ne joue pas à son poste, c’est peut-être normal qu’il soit moins bon .Ce que j’ai vu ce week-end conforte ce que je pense : il est en train de se tirer une balle dans le pied avec cette histoire de gardien de but. Ça va être le bâton merdeux pour lui, s’il s’entête comme ça. Il ne faut surtout pas jeter tout ce qui a été fait. Il y a des choses dans ce que Sampaoli fait depuis son arrivée qui me plaisent » Eric Di Meco— Source: RMC (05/10/21)