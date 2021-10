OM – Lorient : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Opposé à Lorient ce soir, l’Olympique de Marseille souhaitera se relancer après ses deux défaites consécutives face à Lens et Lille avant la trêve internationale. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Confronté aux lorientais pour la dixième journée de championnat, l’Olympique de Marseille doit faire sans Cengiz Under pour cause de suspension, et Amine Harit pour blessure.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lille aura lieu dimanche à 20h45 au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Amazon Prime Video.

OM – Lorient en Streaming

Pour regarder OM – Lorient en streaming sur Internet, rendez-vous sur la plateforme Amazon Prime Video.

Les commentaires en direct du match OM – Lorient

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

Pour cette occasion, Jorge Sampaoli devra faire sans Under et Harit.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants :

Milik, Payet, Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, De la Fuente