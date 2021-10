OM – Lorient : Un ancien marseillais annonce la couleur pour son retour !

Opposés à l’Olympique de Marseille demain soir en match de clôture de la 10e journée, les lorientais de Laurent Abergel essaieront de créer l’exploit au Vélodrome. L’ancien marseillais déborde d’enthousiasme.

À l’occasion du duel face à l’OM, le FC Lorient et Laurent Abergel fouleront la pelouse du Stade Vélodrome. Une opportunité pour l’ex-joueur de l’OM de retrouver son ancien club.

Le milieu de terrain de l’équipe bretonne affrontera l’#OM demain soir. Il a gardé un lien très fort avec son club formateur et sa ville de naissance #TeamOM #OMFCL https://t.co/uxT47iYKcG — La Provence OM (@OMLaProvence) October 16, 2021

« Ce sera complètement différent avec le public. Ça va être énorme » — Laurent Abergel

« À l’OM, il me manquait un peu de tout. Il y avait un bon groupe, mais je n’étais pas prêt et je n’ai jamais eu de regrets. J’ai connu de très bons clubs, qui m’ont donné l’opportunité de jouer et de prendre du plaisir. J’ai ma petite famille et on se plaît vraiment dans la région et dans la ville. On est assez casanier, on a nos habitudes, nos repères. Ce sera ma 1ère fois avec du public oui, et c’est très spécial. Ce ne sera pas pareil. La saison dernière, même sans public, ça avait déjà été quelque chose d’énorme pour moi de revenir jouer au Vélodrome en tant que titulaire. La saison dernière, on avait fait plutôt un bon match, mais on avait eu du mal à tenir sur la durée et on avait pris un but dans les dernières minutes. Mais ce sera complètement différent avec le public. Ça va être énorme. Je connais l’atmosphère du Vélodrome, même si je n’ai jamais joué quand le stade était plein. Je sais que ça peut mettre la pression, mais pour moi, il n’y a que le côté positif. Il y aura beaucoup de monde et ce sera bien » Laurent Abergel – source : La Provence (16/10/2021)