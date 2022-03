OM : Lorik Cana n’y va pas par 4 chemins !

L’OM affrontera le PAOK en quart de finale de Conference League. Un tirage assez positif d’autant que l’OM n’est pas dans le tableau de l’AS Roma ou Leicester…

Lorik Cana a été clément avec l’OM en effectuant le tirage au sort des quarts de finale de Conférence League. L’ancien marseillais s’est confié à RMC après la cérémonie, et il est cash il préfère un succès final en Europa Conference League plutôt qu’une qualification en Ligue des champions via le podium de la Ligue 1. D’autant que la finale se jouera chez lui en Albanie…

Cana préfère une victoire en Europe à une qualification en C1!

« Je pense qu’une victoire en coupe d’Europe reste une victoire en coupe d’Europe. C’est ce qui reste après. C’est sur que pour le moment qu’est en train de vivre l’OM, dans cette nouvelle dynamique et avec un nouveau projet et une nouvelle personne à la tête du club, c’est très important la qualification en Ligue des champions. Je me souviens qu’on y était presque chaque année (à mon époque) et cela avait permis au club d’arriver à un autre niveau dans notre rythme de jeu, dans notre niveau financier et aussi dans une autre stature au niveau européen. Marseille est un gros club européen et il a besoin d’être régulièrement en Ligue des champions. Mais si je dois choisir une finale européenne, une victoire européenne, cela reste quelque chose de plus beau parce que cela reste. (…) Il n’y a pas un gros gros favori qui se détache. Le gros favori qui était Tottenham est sorti assez rapidement mais il reste de très belles équipes. Mais après c’est normal, en étant albanais et marseillais d’adoption, qu’en voyant l’OM si proche de pouvoir atteindre une finale chez nous (à Tirana), que je supporte l’OM. Après il y a des adversaires à passer et il faut faire le boulot. Cela ne sera pas facile mais cela sera intéressant. » Lorik Cana – source : RMC Sport (18/03/2022)