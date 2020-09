OM – LOSC (1-1) De la frustration pour Galtier !

L’OM a arraché un match nul 1-1 face au LOSC ce dimanche. Dominé par Lille, l’OM s’en tire bien grâce à un but en fin de match de Valère Germain. Christophe Galtier a affiché sa frustration après cette rencontre…





En conférence de presse, le coach du LOSC a clairement fait savoir qu’il n’avait pas aimé la fin du match et qu’il était frustré…

Automatiquement, c’est de la frustration — Galtier

« On est déçu de perdre ces deux points quand on voit le nombre de situations favorables. Automatiquement, c’est de la frustration. Même si j’ai aimé la manière dont l’équipe s’est exprimée. Je n’ai pas aimé la fin de match et notamment le positionnement des uns et des autres quand j’ai fait des changements. Luiz (Araujo) a fait une grande performance. C’est un garçon très adroit devant le but. Jonathan Ikoné a été opéré des dents mercredi. J’ai préféré l’avoir comme un entrant. Luiz a été décisif. Il a fait un match complet, avec beaucoup de prises de risque. Il a bien travaillé sur son côté aussi. (…) J’ai attendu de voir ce qu’allait faire André Villas-Boas avant de changer. J’ai voulu protéger l’axe et mettre de la vitesse. Ça n’a pas bien fonctionné pendant sept, huit minutes. On avait du mal, on était aculé. Je suis repassé sur deux lignes de quatre, j’ai voulu fermer le côté. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné. »

Christophe Galtier – source : Téléfoot (20/09/2020)