OM LOSC (1-1) : Marseille craque sur la fin malgré un grand Rulli !

L’Olympique de Marseille prend un point 1-1 face au LOSC ce samedi à l’occasion de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Un match tendu, dominé par le pressing de Lille, de grosses occasions pour l’OM, un arbitrage controversé et un Rulli des grands jours…

Rulli – Murillo , Balerdi, Kondogbia Merlin – Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rabiot, Henrique – Maupay

Le Match :

Le match commence sur un gros rythme avec un gros pressing des lillois. Les pertes de balles au milieu offre des situations aux visiteurs, Rulli sort une frappe déviée par Balerdi. Quand l’OM sort proprement le ballon et efface le premier rideau du pressing, il y de l’espace mais les transitions sont trop imprécises. Lille s’offre une énorme occasion suite à un ballon en profondeur, Kondogbia glisse et laisse filer dans son dos, il est sauvé par une superbe intervention de Rulli (11′). A presque un quart d’heure de jeu, Rabiot n’a touché qu’un seul ballon… Suite a une déviation intelligente de Luis Henrique, qui joue un une-deux avec Maupay, Rabiot est trouvé dans la profondeur, il fixe et trouve Merlin de l’exter’ du gauche… le joueur de couloir gauche feinte la frappe et place parfaitement son ballon (0-1 / 17′). Rulli sauve encore ses partenaire suite à un coup franc des lillois et une défense inattentive. Enorme contre marseillais, Greenwood récupère le ballon, mais au final Maupay rate la dernière passe pour Murillo (29′). Encore, un OM qui part en transition, Greenwood feinte et écrase sa frappe, ça fuit le cadre, Chevalier semblait battu… Rulli rate sa relance et donne directement le ballon à un lillois, qui sert David, Rongier le contre au dernier moment (32′). Lille presse et Marseille propose un bloc bas pour cette fin de mi-temps. 1-0, l’OM est devant et va devoir faire mieux en seconde période…

Zhegrova est directement remplacé par Bakker. Le rythme est moins fort lors de ce début de seconde période. Suite à une passe déviée, David se présente seul face à Rulli, le portier argentin remporte encore son duel (53′). L’OM repart par Greenwood qui rentre dans la surface et oublie Rabiot seul dans l’axe, l’Anglais se fait contrer (54′). Maupay hérite du ballon donné en retrait par un lillois, il dribble Chevalier et trouve le poteau (56′). L’OM pousse, suite à un centre, Balerdi touche la balle, André dévie vers son propre but ce qui oblige Chevalier à une claquette (57′). Rowe tombe dans la surface mais l’arbitre ne siffle pas, Lirola tacle fort et prend un carton rouge (94′). Le match se termine sur le score de 1-1 !