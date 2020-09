OM – LOSC (1-1) : Sarr très lucide sur la performance de son équipe…

Après le match nul arraché en fin de rencontre face au LOSC, le latéral droit de l’OM, Bouna Sarr a été lucide au micro de Téléfoot…





Bouna Sarr sait que l’OM s’en sort bien face au LOSC ce dimanche en clôture de la 4e journée. L’ancien messin souligne les carences affichées dans le jeu par son équipe…

On sait qu’on a été très moyen dans le jeu — Sarr

« On revient assez miraculeusement dans ce match. On va devoir s’en contenter. On sait qu’on a été très moyen dans le jeu. On a eu une réaction en fin de match. Il va falloir être meilleur dans le jeu, dans l’utilisation du ballon. »

Bouna Sarr – source : Téléfoot (20/09/2020)