OM – LOSC (3-1) – Merlin : « En première mi-temps on s’est rendu coup pour coup »

L’Olympique de Marseille s’incline face au LOSC (3-1) lors de la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. La réaction à chaud du défenseur de l’OM Quentin Merlin au micro de Prime Video :

« En première mi-temps on s’est rendu coup pour coup. C’est bien il manquait juste la dernière passe. Et en seconde période on a pris des buts sur des pertes de balles. On ne doit pas perdre ces ballons, on doit être plus juste. Plus attentif. Ça se joue sur des détails. On avait à coeur de faire un bon match pour revenir sur eux. Maintenant, on est à 10 points. Il faut revenir dès demain à l’entraînement et être focus sur la ligue Europa et avoir un meilleur visage pour le club et les supporters, » a déclaré le latéral gauche de l’OM Quentin Merlin au micro de Prime au terme de la rencontre

