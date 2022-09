OM – LOSC : La grosse cote de Marseille !

Trois jours seulement après la défaite en Ligue des Champions face à Tottenham (2-0), l’Olympique de Marseille retrouve le Vélodrome en Ligue 1 (Coup d’envoi ce mercredi soir à 20h45). Pour ce match comptant pour la 7e journée de championnat, les olympiens reçoivent le LOSC. Les hommes de Tudor seront cette fois favoris et très attendus.

La belle cote de l’OM face au LOSC.

Marseille est clairement favoris pour cette rencontre au LOSC grâce à son très bon de début de saison. La côte d’une victoire du club marseillais est de 1,91. Une belle cote pour un match à domicile qui permet de presque doubler la mise en cas de succès des hommes d’Igor Tudor au vélodrome.

Le but de Sanchez

L’OM pourra compter sur le retour de son meilleur buteur Alexis Sanchez. Ce dernier était en effet suspendu contre Tottenham en Ligue des champions ce mercredi. Tudor pourra donc compter sur l’international chilien qui débutera la rencontre comme titulaire au poste d’avant-centre. La cote d’un but de Sanchez 2,67 . Une côte vraiment intéressante pour celui qui a déjà inscrit 3 buts en Ligue 1 cette saison.

La grosse cote du match

Cette saison en Ligue 1 l’OM a inscrit 13 buts lors des 6 premières journée de Ligue 1. Le LOSC a de son côté encaissé 13 buts, concédé une énorme défaite 7-1 contre le PSG et au moins un but à chaque match. A noter également que les lillois seront privés de trois joueurs importants pour cette rencontre. En effet, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Rémy Cabella et d’Edon Zhegrova. Les deux joueurs souffrent d’une blessure musculaire, ils ne seront pas du voyage à Marseille. De plus, Timothy Weah est toujours convalescent.

Le « prono FCM » : « victoire de l’OM 3-1 score exact », la cote est à 15 chez Zebet.

*cotes soumises aux variations – Les jeux de hasard et d’argent sont interdits aux mineurs.