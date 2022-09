OM – LOSC : Quelle heure quelle, chaine TV ?

L’Olympique de Marseille le LOSC ce samedi au Stade Vélodrome dans le cadre du 7e match de Ligue 1 de la saison 2022/2023. À quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille reçoit le LOSC à l’occasion de la 7e journée de Ligue.

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC aura lieu ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Le match sera retransmis sur Canal Plus Sport 360 et Canal + Foot.

OM – LOSC en Streaming

Pour regarder Auxerre – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur site de Canal (accessible sur abonnent).

La décla du coach

« Contre Tottenham, on a fait une bonne seconde période, les matchs précédents aussi. Un match, c’est 90 minutes et on ne peut pas presser tout le temps pendant tout un match. Le groupe est très bien. Il est conscient d’avoir fait un match sérieux. L’ambiance est bonne, l’entraînement était bon hier mais tout le monde sait qu’il faudra faire un très bon match samedi. Lille est une équipe de première catégorie en France. C’est un concurrent direct pour le haut de tableau. Les couloirs feront la différence et le feront encore. Les entraîneurs adverses nous étudient et c’est normal. Mais le travail du coach est de s’améliorer. Il y aura des changements demain. Il y aura la meilleure équipe possible. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (02/09/2022)