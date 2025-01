OM – LOSC : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille reçoit cette fois-ci le LOSC au Vélodrome pour les 16e de Coupe France qui est un véritable objectif cette saison. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France, fait suite au match nul (1-1) au stade Vélodrome contre Lille. L’OM de De Zerbi est intraitable en dehors de ses bases cette saison et se doit donc de réitérer sa performance avec une victoire cette fois-ci.

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l‘Olympique de Marseille et le LOSC sera donné ce mardi 14 janvier à 21h10. Le match sera diffusé en direct sur Bein SPORT 1 et France2.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

« Bien sûr, on vit pour gagner. Après, parler de titre, il faut d’abord parler du match de demain. La finale de la Coupe de France est très loin encore. On doit penser match après match. On doit faire un gros match demain, comme contre Strasbourg dimanche. La Coupe de France est un chemin pour gagner un titre, on est tous là pour ça. Avant de gagner, il faut construire. Sans faire de calcul et penser que le championnat est plus dur ou non à gagner. J’ai pensé que c’était plus important de savoir si on joue à domicile, ce qui est le cas. Ca dépend de ce qu’on veut faire. Nous, on veut gagner cette Coupe. Il faut éliminer des équipes fortes comme le LOSC, que ça soit maintenant ou après. Peut-être que ça sera plus simple ensuite »