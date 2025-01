OM – LOSC : Un carton d’audience !

Le match OM-LOSC en Coupe de France a réalisé un record d’audience, attirant 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 3,1 millions sur France 2. Cet excellent score en fait la meilleure audience pour un 16e de finale depuis 2017 et la 3e meilleure audience de la soirée.

Malgré l’élimination de l’OM en Coupe de France face au LOSC (1-1, 3-4 tab), le match a enregistré des audiences exceptionnelles, particulièrement pour sa diffusion sur France 2 en clair. La rencontre a attiré une moyenne de 2,4 millions de téléspectateurs, avec un pic à 3,1 millions, établissant ainsi un record d’audience pour un 16e de finale de Coupe de France depuis 2017, et se classant comme la 3e meilleure audience de la soirée du 14 janvier.

En conférence de presse d’après match dans des porpos relayés par l’Equipe, Roberto De Zerbiest revenu sur ce match : « Il y a beaucoup de regrets, on est déçus car on a fait un gros match. Certains joueurs étaient un peu fatigués, on a raté quelques occasions et il y a eu des grandes parades de Vito Mannone. Lille est une grande équipe, on est tristes de ne pas s’être qualifiés car on le méritait et c’était un objectif qui nous tenait particulièrement à cœur. Il faut être aussi fiers dans la défaite, si on a tout donné, et nos joueurs ont donné le maximum. C’est pour cela qu’on a égalisé en fin de match. Il faut repartir à bloc, qu’on continue de pousser en Championnat. (Sur les incidents avec les dirigeants) Expliquez-moi pourquoi le président de Lille (Olivier Létang) descend sur le terrain parler avec le quatrième arbitre, pour la deuxième fois ici car il l’a fait en L1 ? Le président de la République pourrait le faire, mais le président d’un club ? Sa place est en tribunes et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais le lui dire. Je n’ai pas vu Pablo Longoria (le président de l’OM) parler avec le quatrième arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j’ai du mal à les comprendre. En trente ans de football, cela ne m’était jamais arrivé de voir un président de club descendre pour venir parler avec des représentants du corps arbitral. »