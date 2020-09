OM – LOSC / Un lillois l’avoue : « On s’en mord les doigts… »

Hier, en clôture de cette 4e journée de Ligue 1, l’OM et le LOSC se sont neutralisés (1-1). Un résultat qui ne reflète absolument pas le scénario du match, tant la formation de Christophe Galtier a dominé les débats.

Le LOSC peut être frustré au sortir de cette rencontre. Les Dogues repartent avec un point du Vélodrome et le sentiment d’avoir laissé filer deux points à son adversaire… Largement dominateurs, les protégés de Christophe Galtier ont ouvert la marque en début de seconde période et auraient dû aggraver le score. À force de trop louper, Valère Germain a égalisé en toute fin de partie pour l’OM (85e). Une grosse déception pour le milieu offensif de Lille, Jonathan Ikoné.

Jonathan Ikoné regrette les occasions manquées

« Oui c’est sûr qu’on s’en mord les doigts parce qu’on gagnait. On a su marquer le premier but mais on n’a pas su garder le score et c’est ça qu’on va retenir. On aurait pu gagner avec 1-0. Malheureusement on a pris ce but, en plus sur corner, c’est dur à encaisser. On a manqué beaucoup d’occasions, surtout sur les dernières passes et la finition. Ce sont des choses à améliorer, on va essayer de faire mieux pour les prochains matchs » Jonathan Ikoné – Source : Téléfoot 20/09/20