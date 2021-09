OM – Luan Peres : « Avec Sampaoli, j’ai plus de liberté »

Avant la réception de Rennes, Luan Peres s’est rendu en conférence de presse d’avant match. Et le défenseur brésilien est revenu sur la liberté que lui autorisait Jorge Sampaoli.

Devant les journalistes, Luan Peres s’est attardé sur son aisance dans le schéma tactique proposé par Jorge Sampaoli. Nécessaire pour mettre en avant sa relance notamment.

J’ai toujours eu cette qualité de relance – Luan Peres

« Au Brésil j’ai toujours mis en oeuvre la relance sur le terrain. J’ai toujours eu cette qualité mais avec Sampaoli, on donne le meilleur de nous-mêmes et avec 3 défenseurs centraux, j’ai plus de liberté » Luan Peres – source : Conférence de presse (18/09/2021)