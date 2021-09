OM – Luan Peres : « Ce n’est pas impossible d’être champion »

Avant d’accueillir le Stade Rennais, Luan Peres a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Et il n’a pas hésité à déclarer que le titre de champion n’était pas inaccessible…

Interrogé sur l’écart de niveau entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Luan Peres s’est voulu optimiste concernant la quête du titre de champion de France…

Il est possible de battre le PSG – Luan Peres

« Il est possible de battre le PSG. On peut prendre l’exemple de Bruges. Le PSG a une belle équipe mais ils ne sont pas invincibles. Nous avons une belle équipe aussi. Si nous sommes concentrés, nous pouvons rester au contact. Et il y a deux confrontations directes, ce n’est donc pas impossible d’être champion » Luan Peres – source : Conférence de presse (18/09/2021)