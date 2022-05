OM : Luan Peres, le second souffle au bon moment !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-3 face à Lorient lors du match de la 36e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres, titulaire lors de ce match à Lorient.

L’Olympique de Marseille devait vraiment s’imposer à Lorient car la victoire de l’AS Monaco face au LOSC avait fait perdre la seconde place aux marseillais. Les hommes de Sampaoli ont pris en main le jeu, Guendouzi a retrouvé un peu d’énergie, Gerson a été à la baguette en l’absence de Payet et Harit. Le milieu de terrain brésilien s’offre la première grosse occasion de la rencontre d’une belle tête au second poteau bien sortie par Dreyer. L’OM a continué à pousser, Dreyer a encore était décisif sur une tête de Dieng et une frappe de Gueye. Juste avant la mi-temps, Guendouzi et Under vont presser Morel, qui perd le ballon, l’international turc centre parfaitement du gauche pour Dieng qui ouvre le score. Les marseillais se sont quand même fait peur sur un corner et une tête, que Laporte, seul, ne cadre pas. L’OM mène 0-1 à la mi-temps et ne va pas s’arrêter là, dès l’entame Gerson talonne pour son compatriote Peres, qui trouve Guendouzi dans la surface, l’international français s’avance et termine l’action pour une avance deux 2 buts ! Gerson va même s’offrir le 3e but suite à un superbe centre de Dieng, 0-3 après l’heure de jeu, le match est plié. Sampaoli va devoir faire avec la gestion des organismes car Bakambu, Caleta Car, Gerson et Dieng sont sortis sur blessure ou par précaution.

Aligné côté gauche puis dans l’axe en seconde mi-temps, Luan Peres a été efficace appliqué amis aussi présente offensivement. Un second match de suite de bon niveau !

A lire : OM : Sampaoli donne des nouvelles des blessés (Dieng, Bakambu, Gerson, Harit, Milik, Caleta-Car…)

La note de Luan Peres : 7/10

Son appréciation FCM

Luan Peres, le second souffle au bon moment !

Sans Alvaro (écarté), Balerdi (opéré) et avec un Caleta Car moins solide et blessé, le retour en forme de Luan Peres fait du bien. Déjà performant face à Feyenoord jeudi dernier, le défenseur brésilien a encore été au rendez-vous dimanche. Aligné dans son couloir gauche, il a été solide et appliqué dans ses centres. Il trouve parfaitement Gerson qui met une belle tête, et il sert Guendouzi sur le second but. Replacé dans l’axe avant l’heure de jeu suite à la sortie de DCC, il a été sobre et efficace. Un retour en forme important, avec l’incertitude autour de Caleta Car et la suspension de Saliba face à Strasbourg !

Les notes des médias

L’Equipe 6/10 On l’a souvent trouvé en difficulté cette saison pour ne pas souligner son match solide à Lorient. Un centre parfait qui aurait pu amener un but de Gerson (23e). Le Brésilien est aussi dernier passeur sur le but de Guendouzi (48e). Défensivement impliqué, sur le côté gauche ou dans l’axe. Maxifoot 6.5/10 Parfois critiqué pour ses limites offensives, le défenseur titularisé côté gauche a montré des choses intéressantes. Son centre aurait pu permettre à Gerson de marquer de la tête, sans l’arrêt énorme de Dreyer. Et sa montée au retour des vestiaires contribue au but de Guendouzi. Il sera quand même difficile de lui accorder la passe décisive. FootMercato 6/10 Le Brésilien a d’abord débuté le match sur le flanc gauche de la défense marseillaise, se montrant solide face aux multiples montées d’Igor Silva. Combinant avec son compatriote Gerson, l’ancien de Santos s’est bien projeté dans la surface adverse, devenant passeur décisif sur le but de Guendouzi. Il est ensuite repassé en défense centrale après la sortie de DCC et a été tout aussi performant pour neutraliser l’entrant Koné. 90Min 7/10 Luan Peres a failli offrir une belle passe décisive sur un centre pour Gerson avant la demi-heure de jeu. Dans le dos, le ballon passait souvent en première période, sans conséquences. En seconde période, début parfait. Une belle percée avec Gerson et la passe décisive dans l’espace pour le but de Guendouzi. La sortie de « DCC » l’a fait replacer en défense centrale. Une deuxième sortie dans la lignée de celle contre Rotterdam.

