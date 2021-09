OM : Luan Peres, l’élément fort de la défense

L’Olympique de Marseille s’est imposé samedi soir contre l’AS Monaco (2-0) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luan Peres lors de cette rencontre.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, le brésilien Luan Peres est un élément important de la défense olympienne. Souvent aligné avec William Saliba et Léonardo Balerdi, c’est le relanceur des trois…

Luan Peres, l’élément fort de la défense

Il prend des initiatives dans la relance et cela peut parfois créer du danger. Cependant Luan Peres est aussi un bon dénfeseur et sait revenir tacler pour stopper un contre adverse. Le brésilien apporte sa capacité à percer le premier rideau du pressing, mais aussi sa qualité technique y compris dans le jeu de passe. Il adresse d’ailleurs une merveille d’ouverture en direction de Dieng qui permet à l’OM d’ouvrir le score. Son expérience et son côté joueur est un véritable plus pour la défense de Jorge Sampaoli…