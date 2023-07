OM : Lucas Hernandez tape sur Marseille pour plaire aux supporters du PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez a expliqué dans une interview pour L’Équipe, n’avoir aucune attache avec Marseille malgré le fait que ce soit sa ville natale.

Le natif de Marseille, Lucas Hernandez a signé au Paris Saint-Germain cet été. Une arrivée pas vraiment appréciée, autant par les supporters de l’OM que ceux du PSG. Au fil de sa carrière, l’ancien joueur du Bayern a exprimé plusieurs fois son affection pour l’Olympique de Marseille.

Guy Stéphan : « Ah l’OM, bleu tout ça… » Lucas Hernandez : « Allez l’OM, Allez l’OM » @LucasHernandez 💙🤍 pic.twitter.com/IxqqpCynNF — OM Comps (@OMcomps_) November 27, 2022

[#L1🇫🇷] Le commentaire de Lucas Hernandez sur le live de Florian Thauvin hier : « Allez l’OM » 😄 📸 IG : flotov pic.twitter.com/DVeB1CZFOn — Footballogue (@Footballogue) March 23, 2020

Cependant, depuis sa signature dans la capitale, Hernandez s’efforce à convaincre les supporters parisiens qu’il n’a aucune attache avec l’OM, il en est même allé jusqu’à renier sa ville natale dans les colonnes de L’Équipe :

« Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético en finale de l’UEL. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville. »

💬 Lucas Hernandez n’assume plus ses anciens propos : « Je suis né à Marseille, c’est vrai, mais je n’y peux rien. Mon seul souvenir, c’est quand j’ai battu l’OM avec l’Atlético en finale de l’UEL. Sinon, je n’ai rien qui me rattache à la ville. » L’Équipe | #TeamOM #Marseille pic.twitter.com/lAMLA17DUA — Peuple Olympien (@peupleolympien) July 26, 2023

Le néo-parisien avait pourtant confié ceci dans une précédent interview : « J’aime Marseille, je suis Marseillais, ce serait un peu compliqué d’aller à Paris mais tout peut se passer dans cette vie ». Des contradictions qui visiblement ne trompent personne car même dans la capitale son arrivée fait grincer des dents certains supporters parisiens.

Le président du CUP contre son arrivée

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir« , ce sont les mots de Romain Mabille, président du CUP à l’encontre de Lucas Hernandez. Le CUP étant le groupe de supporter le plus influent du Parc des Princes, ces mots pourraient fortement influencer l’accueil qu’aura Hernandezà Paris.

D’autres supporters parisiens ont également montré leur mécontentement concernant la signature d’Hernandez au PSG.

#MarseillaisNotWelcome« « Lucas Hernandez, les Marseillais ne sont pas les bienvenus à Paris. #LucasHernandezNotWelcome

« Hernandez ? Bordel vous cherchez ma mort. Un Marseillais au Paris Saint-Germain, c’est pour me tuer. »