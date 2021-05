OM : « Luis Henrique, c’est un espoir pour la saison prochaine ! »

TEST WP_Post Object ( [ID] => 274043 [post_author] => 151 [post_date] => 2021-05-04 14:04:32 [post_date_gmt] => 2021-05-04 12:04:32 [post_content] =>

[viously id="prAqgfoysXt" player="PVfkxY3peWK4a"]

C'est un pari sur l'avenir Luis Henrique, il ne faut pas l'oublier !

"Luis Henrique, c'est un espoir pour la saison prochaine. Beaucoup de supporters ont envie de le voir plus longtemps et se disent que ce n'est pas une si mauvaise pioche que ça. Quand il a été titulaire, il a été moins convaincant c'est vrai... Surtout qu'il y a eu quelques matchs en Ligue des Champions où il est passé à côté mais c'est un jeune joueur. Il a 19 ans, il lui fallait une adaptation. C'est un pari sur l'avenir Luis Henrique, il ne faut pas l'oublier ! C'est le souhait de beaucoup de supporters marseillais de lui laisser du temps. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas faire un mercato bling-bling et qu'il faut dénicher des futurs talents. Ça n'a pas été parfait, loin de là. Il a eu des approximations, il a été brouillon mais on sent qu'il a quelque chose. Il a une alliance entre physique, puissance et technique. Moi j'ai envie de le voir progresser. Il faut lui laisser le temps ! Quand on voit d'autres joueurs comme Cuisance ou Ntcham, on n'a pas forcément envie de se dire qu'ils vont exploser" Florent Germain - Source : After Marseille RMC (03/05/21)

⚽ Mbappé jouera-jouera pas ? Faut-il absolument prolonger Thauvin ? Faut-il plus de Cherki à Lyon ? 🎙 Les nouveaux podcasts #AfterClubs sont dispos : ► After OM : https://t.co/c9WtcGow2e ► After PSG : https://t.co/qVXJK5iHP4 ► After OL : https://t.co/KQMjy0SyVn pic.twitter.com/PRXH03XOha — After Foot RMC (@AfterRMC) May 3, 2021

Ce vendredi face à Strasbourg, l' Olympique de Marseille a pu compter sur un Luis Henrique en forme qui est entré en fin de match et qui a offert sa cinquième passe décisive de la saison et du pied gauche !Pour Florent Germain, journaliste RMC qui a enregistré le podcast After Marseille avec Rolland Courbis, le Brésilien a montré de belles choses sous les couleurs de l'OM et est un pari sur l'avenir... Selon lui, c'est un futur talent qui a "quelque chose."[post_title] => OM : "Luis Henrique, c'est un espoir pour la saison prochaine !" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => om-luis-henrique-cest-un-espoir-pour-la-saison-prochaine [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-05-04 07:29:51 [post_modified_gmt] => 2021-05-04 05:29:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => https://www.footballclubdemarseille.fr/?p=274043 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )