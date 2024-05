OM : Luis Henrique en progression !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche, l’OM s’est imposé 3-1 face à Lorient lors de cette rencontre comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de ce match.

Jean Louis Gasset a aligné son 3-4-3 ou 4-2-3-1 hybride pour ce match à Lorient. Décalé à droite par Pape Gueye, Michael Murillo réussit un centre parfait vers Aubameyang, qui marque de la tête (1-0 / 36′). L’OM fait le break sur un corner joué à deux, Moumbagna dévie, Gigot s’y reprend à deux fois pour marquer un but de raccroc (2-2 / 41′). Mais comme d’habitude, une grosse erreur de Chancel Mbemba, contré par Mohamed Bamba permet à Benjamin Mendy de marquer (2-1 / 43′). Lorient peut encore y croire à la pause alors que le match semblait plié… L’arbitre siffle un penalty pour une faute de Panos Katseris, qui a ceinturé Faris Moumbagna au second poteau. Il confirme après consultation de la VAR, Aubameyang transforme d’un contre pied parfait (3-1 / 54′). Laurent Abergel frappe sans contrôle et en force avec son pied droit, Pau Lopez sort la frappe des poings (59′). Benjamin Mendy centre de son pied gauche et trouve la tête de Panos Katseris qui passe devant Luis Henrique mais trouve transversale (64′). La suite du match est ensuite globalement ennuyeux malgré une belle remise de la tête de Dieng en fin de match. L’OM l’emporte et peut viser la 6e place !

La note de Luis Henrique : 5/10

Son appréciation

Luis Henrique en progression !

Aligné un cran plus haut, à son poste préférentiel, Luis Henrique n’a pas été décisif mais il progresse. Plus précis et plus attiré par le but, il apporte de la vitesse et surtout de l’abnégation. Encore un peu léger pour vraiment devenir un titulaire à l’OM, il ne lui restera plus qu’un an de contrat cet été…

