OM : Luis Henrique, le coup de moins bien…

L’OM s’est incliné pour la première fois cette saison face à Strasbourg ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de ce match.

Après deux victoires sans la manière face à Nice et Lyon, l’OM a une nouvelle fois affiché un visage inquiétant face à Strasbourg. Après une première mi-temps ratée, les hommes de Roberto De Zerbi ont raté les occasions de revenir dans la partie de seconde mi-temps. Rulli a longtemps repoussé l’échéance lors du premier acte, mais suite à une accélération de Nanasi, Moreira est servi dans la 18 mètres adverses. Le Portugais croise bien sa frappe du gauche et ouvre le score (40′). En seconde mi-temps, Petrovic s’est montré décisif face à Greenwood (55′), puis Maupay (64′). L’attaquant anglais manquera aussi le cadre à 20 minutes de la fin du match. Les marseillais ne reviendront pas et s’inclinent pour la première fois de la saison. Le pressing a strasbourgeois a été efficace, De Zerbi n’a pas trouvé la solution et a encore bricolé en défense…

La note de Luis Henrique : 4/10

Son appréciation

Après un début de saison remarqué, Luis Henrique marque le pas. Absent des débats comme ses partenaires lors de la première mi-temps, il s’offre quand même une belle action individuelle mal conclue. Il donnera une ou deux bonnes passes lors du second acte mais l’ensemble est insuffisant. Le supersub Rowe va-t-il le pousser sur le banc ?

Les notes des médias