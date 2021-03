OM : Luis Henrique, le profil parfait pour Sampaoli?

Réveillé par Sampaoli depuis son arrivée à l’OM, Luis Henrique a donné trois passes décisives en deux matchs. Son ancien coach, Marcos Soares chez les U20 de Botafogo s’est exprimé à son sujet.

Recrue estival de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique a été grandement critiqué en début de saison pour ses prestations décevantes et surtout avec l’investissement financier qui a été fait sur lui.

Jorge Sampaoli aime le football intense et sera ravi de ce que Luis peut lui apporter — SOARES

Plus utilisé par Jorge Sampaoli, il monte en puissance et est précieux dans les dernières 30min des matchs de l’OM. Triple passeur décisif en deux rencontres, il marque des points dans l’esprit du coach argentin. Pour son ancien entraîneur chez les U20 à Botafogo, Henrique a le profil parfait pour le jeu de Sampaoli.

A LIRE AUSSI : Mercato : Sampaoli pense que l’OM a fait un bon investissement avec Luis Henrique !

« Il a de la force et de la confiance. Sa technique est bonne avec les deux pieds, même si le droit est plus fort. Il travaille continuellement afin de s’améliorer et écoute ce qu’on lui demande sur le plan tactique. J’ai beaucoup d’affection pour lui et je suis fier de le voir à Marseille. Nous n’avons jamais eu de problème avec lui, il est instruit et toujours prêt à travailler. Ce n’est que sa deuxième année dans le monde pro, il vient d’un pays avec une culture différente, mais il va s’adapter. Jorge Sampaoli aime le football intense et sera ravi de ce que Luis peut lui apporter. » Marcos Soares – Source : La Provence (20/03/21)