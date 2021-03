OM : « Luis Henrique monte en puissance »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au Stade Brestois hier après-midi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation du match de Luis Henrique…

À l’occasion de la 29e journée de championnat, les marseillais sont parvenus à s’imposer face à Brest en toute fin de match. Après l’ouverture du score d’Arek Milik et l’égalisation de Lilian Brassier, les buts de Thauvin et Cuisance ont permis à l’Olympique de Marseille d’enchaîner une seconde victoire. Trois jours après celle acquise contre le Stade Rennais dans les dernières minutes de la rencontre encore une fois. Encore décisif suite à son entrée en jeu, Luis Henrique a donné deux passe décisives. Le jeune ailier prend confiance et pourrait s’installer dans ce rôle de supersub pour cette fin de saison…

La note de LUIS HENRIQUE : 7/10

Son appréciation