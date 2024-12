OM : Luis Henrique, plus qu’un bon soldat !

L’OM s’offre une deuxième victoire de suite après une victoire à Lens, c’est Monaco qui s’incline 2-1 au Vélodrome. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de cette première rencontre de la 13e journée de Ligue 1.

Marseille a battu Monaco dans les derniers instants (2-1) lors d’un match intense. Dès le début, l’OM est mis sous pression et Rulli sauve son équipe face à Ben Seghir (4′). Cependant, Monaco tombe rapidement dans un faux rythme, laissant Marseille prendre la possession et répondre timidement. Une erreur de Rongier permet à Golovin d’ouvrir le score juste avant la pause (41′). En seconde période, Monaco manque de doubler la mise quand une possible tentative de Singo est stoppé in extremis par Hojbjerg (50′). Quelques minutes plus tard, une erreur de Salisu permet à Maupay de servir Luis Henrique, qui égalise pour Marseille (53′). Le match s’intensifie, mais les gardiens se distinguent jusqu’à un penalty décisif à la 89e minute, suite à une main de Mawissa. Greenwood transforme le penalty et offre la victoire à l’OM, qui dépasse Monaco et devient le nouveau dauphin du PSG.

La note de Luis Henrique : 7/10

Son appréciation

Luis Henrique se montre très à l’aise dans son rôle de piston droit, où il a dominé de nombreux duels en première période, notamment face à Mawissa, qu’il élimine habilement avec un petit pont avant de délivrer un bon ballon à Maupay (19e). Il a également tenté plusieurs centres longs, visant son coéquipier à gauche, Ulisses Garcia. Toujours créatif dans ses dribbles, c’est sur une action simple mais décisive qu’il égalise, se retrouvant parfaitement placé après une erreur défensive de Monaco et une passe de Maupay (53e). Ce but est son sixième de la saison en Ligue 1. Il respecte les consignes du coach, et en plus d’être un bon soldat il prend confiance en sa technique !

Les notes des médias