OM : « Luis Henrique représente tellement de choses négatives dans l’analyse du football à l’heure actuelle ! »

C’est la trêve, l’Olympique de Marseille est cinquième de Ligue 1, avec deux matches en retard cependant qui pourraient lui permettre de monter à la quatrième place en cas de double victoire. En attendant, c’est l’heure de dresser le bilan des recrues et notamment Luis Henrique…

L’erreur de Villas c’est de ne pas l’avoir installé dans un rôle de 8

« Luis Henrique fait deux talonnades, on s’enflamme, il fait un match très moyen, on le détruit. Pfff… Il représente tellement de choses négatives dans l’analyse du football à l’heure actuelle. D’abord parce que tu as mis de l’argent, il représente des attentes démesurées chez un jeune. Il représente aussi le fait que tu ne laisses pas les jeunes terminer leurs formations chez eux. Ça a été dit clairement côté OM sinon après il aurait coûter trop cher. Et donc aussi la culture de l’instant. Quand il fait deux talonnades, c’est Garrincha, il rate un match, c’est Dill. Il faut clairement attendre avec lui, le couver et espérer que l’OM, la structure OM, soit en capacité de faire grandir celui qui est censé être un talent. Il y a pleins d’autres clubs qui le font. Quand le Shakhtar te sort un jeune brésilien tous les ans, t’as des réactions du style « pourquoi on peut pas le faire ? » Et quand l’OM veut le faire, il rate un match et t’entends des « allez, au bûcher la recrue bidon à 8M€ ! » Donc laissons-lui le temps, il est clairement pas terminé ! » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille

