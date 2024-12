OM : Luis Henrique, un repositionnement parfait !

L’OM s’est imposé 0-2 à Saint Etienne lors de la 14e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique lors de ce match tendu qui s’est bien déroulé pour les hommes de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a dominé l’AS Saint-Étienne (2-0) ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1, récupérant ainsi la 2e place du classement à 5 points du PSG. Après une ouverture du score sublime de Rabiot (17e), l’OM a maintenu une maîtrise totale du jeu, avec Mason Greenwood qui a doublé la mise après un penalty raté mais suivi d’un deuxième essai (64e). Malgré quelques interventions salvatrices de Larsonneur, l’ASSE n’a jamais réussi à réagir et a été constamment dominée. Les Phocéens, sereins, ont géré la fin de match sans encombre, confirmant leur victoire.

Lors de la victoire de l’OM face à l’ASSE, Luis Henrique a montré une prestation solide, bien qu’inégale. En première période, il a délivré un bon service à Rabiot (20e), mais son impact restait limité. Après la pause, le Brésilien a été beaucoup plus présent, avec une nette domination de l’OM sur son côté droit. Il a offert un excellent centre à Maupay (49e), qui a frôlé le cadre, avant de délivrer une nouvelle passe décisive en retrait pour Rongier (59e). Henrique a démontré de belles qualités offensives et une belle capacité à créer des occasions. Il s’épanoui dans ce poste d’homme de couloir droit, sa rigueur est un atout, avec la confiance il affiche bien plus de maitrise technique…