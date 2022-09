OM : Luis Suarez n’a pas su saisir l’opportunité…

L’OM s’est incliné 2-0 à Tottenham mercredi soir lors de la première journée de Ligue des Champions. Voici la note et l’appréciation de Luis Suarez sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse première période face à Tottenham. Les olympiens ont été solides dans les duels, en particulier en défense. Attentifs et solides, les hommes de Tudor ont réussi à faire reculer le bloc de Conte. Marseille avait le ballon et semblait hors de danger des attaques anglaises. Par contre, l’attaque a été un peu trop timide. Tavares a tenté sa chance sans cadrer, Guendouzi a lui trouvé le cadre mais Lloris a été décisif. L’optimisme était au rendez-vous en début de seconde période, mais l’attentisme de Tavares a permis de lancer Son en profondeur, la vitesse de l’attaquant a fait la différence obligeant Mbemba a tenté un tacle un peu tardif ce qui occasionnera un carton rouge et le basculement de la partie. A 10 contre 11, Gerson est remplacé par Balerdi et l’OM ne propose plus grand chose. Cependant, les entrants Kolasinac et Harit sont proches de réaliser le coup parfait, mais l’international marocain n’y a pas cru. Ensuite, les marseillais ont été naïfs et attentistes sur deux actions. Tavares, passé à droite, laisse centrer, Bailly lâche le marquage et Richarlison est seul pour envoyer une tête que Lopez n’arrive pas à sortir. Le brésilien va s’offrir un doublé sur une action identique suite à un corner, cette fois Gigot se rate et Lopez ne peut rien faire. Under aurait pu marquer un but mais ce dernier a trop attendu pour frapper. Une première défaite frustrante.

La note de Luis Suarez : 4/10

Son appréciation Luis Suarez n’a pas saisi l’opportunité…

Aligné en pointe de l’attaque en l’absence de Sanchez (suspendu pour ce match), l’attaquant colombien a eu du mal à exister. Il était un peu seul et a été peu servi par ses coéquipiers. Il a récupéré quelques coups francs en seconde période et tenté de presser mais il a globalement été brouillon techniquement dans ses déviations. Pas assez efficace pour créer des différence mais le rôle était ingrat…

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Il était difficile d’exister dans une telle rencontre, avec peu de situations de part et d’autre, et une grande bataille tactique. Peu de ballons à se mettre sous la dent en première période, il a finalement commencé à peser après la sortie de Mbemba, quand l’OM était en infériorité numérique. De bonnes fautes récupérées, de la vitesse sur transitions. Maxifoot 4/10 L’attaquant marseillais a beaucoup couru pour exercer un pressing haut, gêner la relance et proposer un point d’appui à ses coéquipiers. Un rôle ingrat et une soirée frustrante puisqu’il n’a eu aucun bon ballon à exploiter sur le plan offensif. Remplacé à la 70e par Amine Harit. FootMercato 4.5/10 Titulaire grâce à la suspension d’Alexis Sanchez, le Colombien s’est fait discret mais a eu son importance par moment. Il a fait du bien en permettant de faire remonter le bloc à quelques reprises et en obtenant deux fautes. L’attaquant n’a en revanche eu aucun bon ballon à exploiter. Il a carrément fini par disparaître durant le deuxième acte, notamment après le rouge de Mbemba