OM : Luis Suarez trop discret

L’OM s’est imposé 2-0 à Auxerre samedi lors de la 6e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Suarez sur ce match.

L’Olympique de Marseille a livré une grosse prestation face à Auxerre, surtout la première mi-temps. Avec une équipe remaniée, Sanchez, Tavares et Bailly étaient sur le banc, Gigot et Payet forfaits, l’OM n’a pas tremblé face au promu. Gerson a rapidement ouvert le score (8′), suite à un superbe débordement de Under, et une frappe sur le poteau. L’international turc a été à son avantage dans ce premier acte, tranchant dans es passe et appels. Tavares est entré en jeu en seconde période et a tout de suite été dangereux. Le piston gauche portugais a trouvé le poteau d’une frappe du gauche cette fois. Ce sont finalement les remplaçants qui vont faire la différence, une percée du revenant Harit qui décale Guendouzi, ce dernier centre en retrait pour Sanchez qui tue le suspens du match (83′). L’OM a été moins dominateur lors de la seconde période, mais a quand même globalement maitrisé son sujet pour s’offrir une nouvelle victoire à l’extérieur.

A lire : L’OM DETRUIT L’OGC NICE ! SANCHEZ, NUNO TAVARES, PAYET TITULAIRE… Les débuts de BAILLY et KABORE

La note de Luis Suarez : 4/10

Son appréciation Luis Suarez trop discret.

Titularisé pour la première fois en match officiel, l’attaquant colombien n’a pas assez pesé sur la défense bourguignonne. Peu trouvé par ses coéquipiers, il a aussi été trop imprécis dans ses prises de balle. Il court, fait des appels et presse mais il manque de tranchant sur ce match. Il s’offre une belle occasion, mais sa frappe en pivot n’a pas inquiété Costil. Il devra proposer d’avantage…

Les notes des médias L’Equipe 4/10 Ses partenaires ont d’abord eu du mal à le trouver puis, quand il a touché plus de ballons, il a manqué de précision pour les exploiter. Ses remises, ses passes, ses frappes ont manqué de tranchant. Il a travaillé pour l’équipe, mais cela ne suffit pas. Remplacé par HARIT (81e). Maxifoot 5.5/10 Pour sa première titularisation avec l’OM, l’attaquant marseillais n’a pas ménagé ses efforts. Il a pesé sur la défense auxerroise en exerçant un pressing constant, ce qui lui a peut-être fait perdre un peu en lucidité par moments sur le plan offensif. En seconde période, Costil l’empêche de marquer en repoussant sa frappe dans la surface. FootMercato 4/10 Auteur de deux buts en trois rencontres depuis son arrivée dans la cité phocéenne, le Colombien s’est montré particulièrement discret au cours du premier acte. Excepté ce une-deux menant à une frappe de Gerson, l’attaquant international aux 4 sélections n’a jamais été trouvé par ses partenaires. Un peu esseulé en pointe, il s’est malgré tout distingué par son implication en tant que premier défenseur du bloc olympien.