OM / Lyon / Aulas : « Nous n’en resterons là ! »

Le président de Lyon a fait savoir qu’il n’accepterait pas la décision de la Ligue d’avoir mis un terme à la saison et figé le classement pour déterminer les places européennes notamment. Il envisage clairement des procédures pour contester ces choix et réclamer des dommages et intérêts.

Le dirigeant Lyonnais Jean Michel Aulas a indiqué à l’AFP et au quotidien Le Progrès qu’il avait l’intention de contester les choix de la LFP devant la justice. Il estime que son club a été lésé et ne compte pas en rester là :

C’est une perte de chance très importante, valorisée (financièrement)

« le choix de la Ligue de retenir ce critère de classement choisi par la FFF qui n’attribuait pas de titre de champion (dans le cas des championnats amateur). On voit que ce classement n’est pas logique. Je ne veux pas attaquer un club plus qu’un autre mais Nice (5e) a plus joué que nous à domicile et n’a affronté qu’une fois le PSG et Lyon deux. Ce n’est pas une décision sans conséquence, comme pour les amateurs. Il y a des enjeux considérables. Dans les dix dernières années, l’OL a comblé au moins trois fois son retard sur le deuxième alors qu’il avait plus de dix points de retard. C’est une perte de chance très importante, valorisée (financièrement). On va la réclamer sous forme de dommages et intérêts, qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d’euros « Il faudra que Noël Le Graët en tire les conséquences en tant que président de la Fédération française, ajoute Aulas. La gestion a été mal faite. Il y a eu des décisions mal bordées. La relation avec les diffuseurs a été étonnante. La gouvernance dans cet épisode a été discutable, la quasi-totalité des présidents le pense. Il y a probablement des enjeux différents. Il y a un certain nombre de choses qui n’auraient pas dû se passer et nous n’en resterons pas là. » Jean Michel Aulas – Source AFP – Le Progrès