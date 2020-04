OM / Lyon : Aulas rend un hommage émouvant à Pape Diouf

L’ancien président de l’OM Pape Diouf est décédé du coronavirus ce mardi soir. Sur les ondes de RMC Sport, Jean Michel Aulas lui a rendu hommage.

Sur les ondes de RMC Sport, le président de Lyon, Jean Michel Aulas a rendu hommage à Pape Diouf :

l’une des relations les plus importantes que j’ai eues dans le football — Aulas

« C’était un homme cultivé, qui avait le verbe haut et positif. Les relations ont été passionnelles mais toujours empruntes d’un respect énorme. Il était respectable et respecté. Il démontrait une connaissance parfaite du football, de l’intérieur. Par la suite, la relation avec l’OM était respectueuse de part et d’autre, cela a créé des relations de confiance comme j’en ai rarement eues avec d’autres présidents. Il avait la faculté de dépasser l’instant présent pour être un grand défenseur de l’OM, de ses joueurs et du football. (…) On était parfaitement en phase. Je l’appréciais. Il a préparé l’OM pour l’avènement futur. On avait beaucoup de points de rencontre. La première rencontre, c’était au G14: il représentait l’OM, nous étions tous les deux, on avait appris à se connaitre. Sa disparition me fait beaucoup de peine, c’était vraiment un homme bien. […] C’est assurément l’une des relations les plus importantes que j’ai eues dans le football. Un homme de talent, de convictions. En étant l’un des adversaires de l’OL avec l’OM, c’est pour moi un grand hommage qu’il ait reconnu que nous avions des relations qui dépassaient le foot. » Jean Michel Aulas – RMC Sport