OM – Lyon : Blanc est clair avant de venir au Vélodrome !

L’OM va jouer « le match de l’année » demain soir face à Tottenham en Ligue des Champions dixit Igor Tudor. Mais après cela, les olympiens vont avoir deux matches compliqués face à Lyon et Monaco afin de se replacer en Ligue 1.

Après sa victoire face à Lille dimanche soir, Laurent Blanc s’est tout de suite projeté sur son déplacement à Marseille de dimanche prochain. Le coach lyonnais veut prendre des points au Vélodrome !

« Je le répète, il faut prendre des points jusqu’au 13 novembre. On va à Marseille, on reçoit Nice, ce n’est pas facile. Prenons le maximum de points. Depuis trois semaines, le club et les joueurs ont accepté beaucoup de choses. Même avec moi, on a accepté de ne pas prendre de points à Rennes (2-3). En étant sérieux, on aurait pu prendre un point. Je leur avais dit dans la semaine, n’acceptez plus. A Montpellier, on peut tuer le match, mais il y a encore un manque de confiance. Ils reviennent au score et on est allés chercher les trois points (2-1). Ce changement de mentalité est le plus grand progrès de notre équipe ». Laurent Blanc – Source: Conférence de presse (30/10/2022)

Malgré le peu de distance qui sépare Marseille de Lyon, le club n’ira pas en car ou en train au Vélodrome. Le directeur du football explique au Progrès les raisons qui le contraignent de se déplacer en avion, notamment pour le match face à l’Olympique de Marseille.

« On ne peut pas vraiment privatiser un train avec une seule rame, donc c’est tout de suite un train de 500 personnes. Une rame dans un train, c’est beaucoup moins cher, mais plus compliqué. Par ailleurs, on ne peut pas rentrer le soir avec le train. On ne connaît notre programmation que trois semaines avant, c’est trop tard pour avoir une rame entière dans un TGV. Il y a aussi des aspects de sécurité. Je pense que si l’OL arrive en gare Saint- Charles à Marseille, c’est compliqué pour le préfet local » Vincent Ponsot – Source : Le Progrès